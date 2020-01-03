В Иране пообещали отмстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани

Иран отомстит США за гибель генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Ираке. Соответствующее заявление сделал экс-командующий КСИР Мохсен Резаи.

«Жестко отомстим США», - написал он в своем Twitter.

При этом Резаи добавил, что Сулеймани «погиб смертью мученика».

Ранее стало известно, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касим Сулеймани был убит при ударах в районе международного аэропорта в Багдаде.

Позже Пентагон взял на себя ответственность за проведение операции, во время которой погиб Сулеймани. Согласно заявлению оборонного ведомства, США таким образом якобы предприняли «решительные оборонительные действия».

Телеканал Fox News, в свою очередь, сообщил, что после гибели Сулеймани Вооруженные силы Соединенных Штатов были приведены в повышенную боевую готовность.