В ЦВО запланировали боевые пуски С-400

Боевые пуски систем противовоздушной обороны C-400 пройдут в августе 2020 года. Учения запланированы на полигоне Ашулук в Астраханской области.

«Расчеты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет», - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

По словам командира 76-й дивизии противовоздушной обороны ЦВО генерала-майора Сергея Тихонова, всего в этом году дивизией планируется более 30 мероприятий боевой подготовки.

Ранее учения зенитно-ракетных комплексов С-400 прошли в Ростовской области. Для усложнения задачи была смоделирована ситуация запуска крылатых ракет самолетами условного противника.