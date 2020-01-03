СМИ: армия США приведена в повышенную боеготовность после гибели генерала КСИР Сулеймани

Вооруженные силы США были приведены в повышенную боевую готовность после сообщений о гибели иранского генерала Касема Сулеймани. Информацию об этом распространил телеканал Fox News.

Ранее стало известно, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касим Сулеймани был убит при ударах в районе международного аэропорта в Багдаде.

Перед этим сообщалось, что в результате ракетных ударов вблизи воздушной гавани Багдада пострадали 12 иракских военных.

Пентагон, в свою очередь, взял на себя ответственность за проведение операции, во время которой был убит Сулеймани. По информации оборонного ведомства, США таким образом якобы предприняли «решительные оборонительные действия».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трампа после появившихся сообщений об убийстве Сулеймани разместил в Twitter изображение американского флага. При этом глава государства не оставил под публикацией каких-либо комментариев.