Трамп опубликовал в Twitter флаг США после гибели генерала КСИР Сулеймани

Президент США Дональд Трамп после появившейся информации об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани опубликовал на своей странице в Twitter изображение американского флага. При этом лидер Соединенных Штатов не оставил каких-либо комментариев под публикацией.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касим Сулеймани был убит при ударах в районе международного аэропорта в Багдаде.

Перед этим стало известно, что в результате ракетных ударов вблизи аэропорта Багдада пострадали 12 иракских военных.

Как, в свою очередь, сообщает Reuters, ракетный обстрел в Багдаде мог быть осуществлен вооруженными силами США.