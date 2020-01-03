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Пентагон взял на себя ответственность за гибель иранского генерала Сулеймани

Анна Касаткина
06:20 03.01.2020
В США заявили, что глава спецподразделения КСИР ответственен за нападения на американских военнослужащих и дипломатов в Ираке.
© Видео: TheOmarHabeeb, Twitter © Фото: flickr

Пентагон подтвердил проведение операции, во время которой был убит глава сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), иранский генерал Касем Сулеймани. По информации оборонного ведомства, США таким образом якобы предприняли «решительные оборонительные действия».

«По указанию президента военные США предприняли решительные оборонительные действия для защиты персонала США за границей, убив Касема Сулеймани», - говорится в заявлении Пентагона.

Там добавили, что Сулеймани якобы активно разрабатывал планы нападения на американских военнослужащих в Ираке и по всему региону, а также планировал атаки на базы коалиции.

Президент США Дональд Трамп одновременно с заявлением Пентагона сделал лаконичную запись в своем Twitter. Американский лидер опубликовал сообщение без слов, содержащее только изображение национального флага США.

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