СМИ: при обстреле в Багдаде погиб генерал КСИР Сулеймани

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касим Сулеймани был убит при ударах в районе международного аэропорта в Багдаде. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Иранский государственный телеканал IRINN подтвердил гибель главы спецподразделения «Кудс» генерала Касима Сулеймани. Телеведущий канала сообщил об этом в эфире, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в результате ракетных ударов вблизи аэропорта Багдада пострадали 12 иракских военных. Сообщалось, что одна из ракет упала на взлетно-посадочную полосу, другая – в автомобиль, в котором находился водитель.