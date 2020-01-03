Reuters: ракетный обстрел в Багдаде мог быть произведен США

Ракетный обстрел в Багдаде мог быть осуществлен США. Информация об этом появилась в СМИ.

В частности, как уточняет Reuters, удары были нанесены «по двум целям, связанным с Ираном». Агентство ссылается на американских чиновников. Однако других подробностей не приводится.

В свою очередь, как уточняет РИА Новости, официальный Пентагон пока никак не прокомментировал данную информацию.

Ракетный обстрел был осуществлен по объектам вблизи аэропорта в Багдаде в пятницу, 3 января. По неофициальным данным, в окрестностях расположены американские военные базы.

Кроме того, также сообщалось о 12 пострадавших иракских военных и одном погибшем мирном жителе. Кадры с места инцидента были опубликованы в Сети.