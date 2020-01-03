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Вклад в будущее: как российские военные помогают восстанавливать Хасеке в Сирии

Наталия Майорова
05:00 03.01.2020
Всего в стране восстановили 763 электростанции. В десяти провинциях Сирии в настоящее время строят новые дороги, мосты жилые дома, школы и больницы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

О войне в сирийской провинции Хасеке торопятся забыть. Но повсюду - прострелянные стены, сожженная техника и граффити, оставленное, возможно, боевиками. Перед началом восстановления элеватора в провинции Хасеке российским военным пришлось разминировать саму станцию и подходы к ней. Крупнейшее в Сирии зернохранилище до войны снабжало пшеницей сразу несколько районов провинции.

По словам сотрудника предприятия Махди Али, раньше элеватор работал исправно, но теперь остались только бетонные стены.

«Боевики уничтожили все оборудование, ущерб можно оценить в 500 тысяч долларов США. Я рассчитываю, что мы его восстановим к июлю этого года, через месяц после начала сбора урожая», - сказал он.

Однако же ездить сюда рабочие боятся, поскольку в нескольких десятках метров от элеватора все еще находятся боевики. Восстанавливать предприятие стали под прикрытием российских военных. Подобным образом работают и в других районах Сирии. Несмотря на то, что война ушла еще не далеко, только за последние 1,5 года в стране восстановили более 14 тысяч промышленных предприятий. 

Почти семь лет жители окрестных поселков отапливали дома с помощью печей и жгли свечи. Лишь несколько недель назад сюда стало поступать электричество с электростанции. Один из поселков в провинции Хасеке снабжался электричеством от станции Мурбука, но она была разрушена боевиками в начале войны. Сейчас она вновь обеспечивает электроэнергией половину населенных пунктов и предприятий провинции. Восстановить ее энергетикам помогли российские и турецкие военные.

«В течение семи лет станция находилась в ужасном состоянии. После очередных атак террористов она стала абсолютно непригодной, но благодаря российским военным ее удалось восстановить. Это станция областного значения. Она обеспечивает электроэнергией половину провинции Хасеке, мощность станции 125 МВт», - рассказал инженер Хасан Сулейман Саат.

Всего в стране восстановили 763 электростанции. В десяти провинциях Сирии в настоящее время строят новые дороги, мосты жилые дома, школы и больницы. Среди них - Алеппо, Дэйр-эз-Зор и Ракка. В страну в последнее время особенно активно возвращаются беженцы.

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