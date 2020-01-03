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Житель Омска подорвался на новогодней петарде: видео

Тамара Астапенкова
04:35 03.01.2020
Сообщается, что при попытке запуска салюта, фейерверк взорвался в руках местного жителя.
© Видео: Город55, You Tube © Фото: Город55, You Tube

В Омске в новогоднюю ночь мужчина пытался запустить салют, но подорвался сам. Инцидент сняли очевидцы из окон расположенных рядом домов. На кадрах видно, что во дворе нескольких многоэтажек собралась небольшая группа мужчин. Один из них отошел в сторону, и через мгновение рядом с ним происходит яркая вспышка.

Опубликовавшее ролик местное издание «Город55» сообщает, что происшествие случилось на улице Крупской. Петарда взорвалась прямо в руках местного жителя.

По свидетельству очевидцев к мужчине подбежали его приятели, подняли с земли и отвели домой. Мужчина покинул двор самостоятельно. Скорую помощь на место происшествия никто не вызывал.

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