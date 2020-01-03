В Челябинске выставили на продажу тысячную купюру за семь миллионов рублей

Жительница Челябинска опубликовала на известном портале по размещению объявлений лот, который оценила более чем в семь миллионов рублей. При этом женщина продает не что иное, как тысячную купюру.

Речь идет о банкноте с номером «НГ 7777770». Владелица лота выложила купюру за сумму, равную указанному числу.

На удивление, покупатель, желающий приобрести такую тысячу, пока не нашелся. При этом пользователи в социальной сети «ВКонтакте» отмечают, что максимальная цена за данную банкноту с учетом ее состояния не должна превышать восьми тысяч рублей.