СМИ: суданский министр покинул Ан-12 за несколько минут до катастрофы

В упавшем Ан-12 в 5 километрах от аэропорта города Эль-Генейне в западной Судане должен был лететь министр юстиции Насреддин Абдель Бари. Чиновник за несколько минут до взлета в связи со служебной необходимостью покинул борт, что спасло ему жизнь. Об этом пишет газета Sudan Tribune.

Авиакатастрофа произошла на фоне столкновений племен, в результате которых уде погибли более 40 человек. Высокопоставленные суданские чиновники регулярно посещают Западный и Северный Дарфур, чтобы лично оценить обстановку и ситуацию с безопасностью в регионе.

Ранее министерство обороны Судана раскрыло подробности крушения военного самолета в Дарфуре на западе страны. Самолет вылетел из аэропорта столицы региона Эль-Генейне и упал через пять минут после взлета. В результате крушения погибли 18 человек: семь членов экипажа, три судьи и восемь гражданских лиц, четверо из которых дети.