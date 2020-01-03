Российская авиакомпания стала самым пунктуальным перевозчиком в мире

Авиакомпания «Аэрофлот» названа самым пунктуальным авиаперевозчиком в мире в 2019 году. Об этом сообщается в пресс-релизе аналитической компании Cirium.

Российский авиаперевозчик выполнил 86,7% полетов вовремя. К такому выводу специалисты пришли после анализа 290 тысяч рейсов.

«По сравнению с прошлогодними показателями "Аэрофлот" стал более эффективно контролировать все окружающие факторы, что помогло ему повысить свою оперативность», - отмечается в публикации.

На второй позиции оказалась японская ANA с показателем 86,26%, а «бронза» досталась Delta Air Lines - 85,69%.

В свою очередь, столичный аэропорт Шереметьево оказался на первом месте в мире по своевременности вылетов. В исследовании указывается, что за отчетный период 95,01% рейсов были отправлены из воздушной гавани вовремя. Среднее время задержки составило 15 минут.

На двух последующих позициях оказались Гуанчжоу Байюнь и шанхайский аэропорт Пудун в Китае. В этих воздушных гаванях задержка составила 58 и 55 минут соответственно (92,5% и 91%).