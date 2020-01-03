СМИ: 12 иракских военных пострадали при ракетном обстреле в Багдаде
Также известно об одном погибшем мирном жителе.
© Видео: TheOmarHabeeb, Twitter © Фото: thestevennabil, Twitter
В результате ракетных ударов вблизи аэропорта Багдада пострадали 12 иракских военных. Также есть информация о том, что одна из ракет попала в автомобиль, в результате чего транспортное средство сгорело, а водитель погиб. Об этом сообщает местный телеканал Al Arabiya.
Уточняется, что в настоящее время международный аэропорт Багдада закрыт. Все полеты временно приостановлены.
Кадры с места опубликованы в Twitter. На ролике видно, что место обстрела охвачено огнем.
Ранее сообщалось о том, что на территории, которая подверглась обстрелам, могут находиться военные базы США. Не исключено, что залпы были сделаны из реактивных установок.