СМИ: 12 иракских военных пострадали при ракетном обстреле в Багдаде

В результате ракетных ударов вблизи аэропорта Багдада пострадали 12 иракских военных. Также есть информация о том, что одна из ракет попала в автомобиль, в результате чего транспортное средство сгорело, а водитель погиб. Об этом сообщает местный телеканал Al Arabiya.

Уточняется, что в настоящее время международный аэропорт Багдада закрыт. Все полеты временно приостановлены.

Кадры с места опубликованы в Twitter. На ролике видно, что место обстрела охвачено огнем.

Ранее сообщалось о том, что на территории, которая подверглась обстрелам, могут находиться военные базы США. Не исключено, что залпы были сделаны из реактивных установок.