СМИ: на территории военных баз США в Багдаде прогремели взрывы

В пятницу, 3 января, вблизи международного аэропорта Багдада прогремела серия мощных взрывов. По данным местных СМИ, инцидент произошел в ночное время.

Как сообщает телеканал Al Hadath, на этой территории находятся американские военные базы. СМИ не исключает, что по ним могли быть сделаны залпы из реактивных установок.

По неофициальным данным, ранения получили 12 иракских военнослужащих, которые находились на блокпосту на въезде в аэропорт. Также есть информация о пострадавших мирных гражданах.

По версии телеканала, одна из ракет упала на взлетно-посадочную полосу, что привело к закрытию воздушной гавани. В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются.