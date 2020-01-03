Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: на территории военных баз США в Багдаде прогремели взрывы

Наталия Майорова
02:43 03.01.2020
По версии местных СМИ, залпы по объектам могли быть произведены из реактивных установок.
СМИ: на территории военных баз США в Багдаде прогремели взрывы
© Фото: Robert King, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В пятницу, 3 января, вблизи международного аэропорта Багдада прогремела серия мощных взрывов. По данным местных СМИ, инцидент произошел в ночное время.

Как сообщает телеканал Al Hadath, на этой территории находятся американские военные базы. СМИ не исключает, что по ним могли быть сделаны залпы из реактивных установок.

По неофициальным данным, ранения получили 12 иракских военнослужащих, которые находились на блокпосту на въезде в аэропорт. Также есть информация о пострадавших мирных гражданах.

По версии телеканала, одна из ракет упала на взлетно-посадочную полосу, что привело к закрытию воздушной гавани. В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.01.2020, 12:53
Собянин провел технологический пуск второго участка Некрасовской линии московского метро
Дата03.01.2020, 04:00
Оранжевая завеса: мотострелки ЮВО уничтожили «противника» в Карачаево-Черкесии
Дата03.01.2020, 00:09
Ибрагимович перешел в «Милан»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата31.12.2019, 13:04
Названы сроки прибытия к месту дислокации первой системы С-350 «Витязь»
Дата30.12.2019, 10:20
Неопровержимые доказательства: раскрыто содержание архивных документов, подтверждающих сотрудничество Польши с Гитлером
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:00 Армия
Военные России и Армении проведут 30 совместных мероприятий в 2020 году
04:00 Армия
Видео
Оранжевая завеса: мотострелки ЮВО уничтожили «противника» в Карачаево-Черкесии
03:26 В стране и мире
СМИ: суданский министр покинул Ан-12 за несколько минут до катастрофы
03:25 В стране и мире
Российская авиакомпания стала самым пунктуальным перевозчиком в мире
03:03 В стране и мире
Видео
СМИ: 12 иракских военных пострадали при ракетном обстреле в Багдаде
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые разработали устройство, способное снизить стоимость воды
Видео
Праздник для курсантов: как встретил Новый год экипаж барка «Крузенштерн»
Видео
Шаг в бездну: два экстремала из Красноярска прыгнули с парашютом с балкона жилой высотки
Видео
Название «Голландия» официально перестало существовать
Видео
Опасный салют: в Уфе неизвестные обстреляли фейерверками жилой дом
Видео
Массовая драка с участием Дедов Морозов в Волжском попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.