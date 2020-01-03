В США объявили террористической организацию из Ирака

Госдепартамент США внес в список террористических организаций иракскую группу «Асаиб Ахль аль-Хак» (ААН), связанную с Ираном. Соответствующие заявление опубликовано на сайте Госдепа.

Такое решение было принято после гибели во время ракетных ударов в Багдаде главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани и нескольких лидеров иракских шиитских группировок.

«ААН и ее лидеры являются жестокими представителями Исламской Республики Иран. Действуя от имени своих хозяев в Тегеране, они используют насилие и террор для продолжения усилий иранского режима по подрыву суверенитета Ирака», - приводятся слова госсекретаря США Майка Помпео в заявлении.

По данным Госдепа, ААН «активно финансируется и обучается» силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана, возглавляемого генералом Сулеймани, и признанные США в апреле 2019.

Ранее в Пентагоне заявили, что операция в Багдаде является «решительными оборонительными действиями» для защиты американцев за границей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон должен отказаться от незаконных силовых методов и решать любые вопросы за столом переговоров. По его словам, данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности.