Трамп: США готовы к дальнейшим действиям против Ирана

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не добиваются смены власти в Иране. Об этом он сказал, выступая со специальным обращением в своей резиденции во Флориде после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

«Тем не менее агрессия иранского режима в регионе, включая подконтрольных боевиков, дестабилизирует регион и соседей, и она должна прекратиться немедленно», - цитирует его РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что будущее Ирана принадлежит его народу, а не боевикам, которые «втягивают свои нацию в кровопролитие за рубежом».

Американский лидер назвал ликвидированного Сулеймани «террористом номер один в мире», который якобы готовил «неминуемые и ужасные» нападения на дипломатов США, а также на военнослужащих. По словам Трампа, иранского генерала «надо было давно ликвидировать, поскольку это спасло бы многие жизни».

В четверг, 2 января, Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В числе погибших оказался также заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил его в нападении на американское посольство в Багдаде.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон должен отказаться от незаконных силовых методов и решать любые вопросы за столом переговоров.