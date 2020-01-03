В ЕС призвали остановить эскалацию напряженности в Ираке

Эскалация ситуации в Ираке может угрожать всему региону, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозел Боррель. Он подчеркнул, что нынешний виток насилия на иракской территории должен быть остановлен прежде, чем он выйдет из-под контроля.

«ЕС призывает все участвующие стороны и тех партнеров, которые могут оказать влияние, проявить максимальную сдержанность, а также ответственность в этот критический момент», - цитирует слова Борреля РИА Новости.

По его словам, еще один кризис может в целом поставить под угрозу «годы усилий по стабилизации Ирака».

Боррель призвал также к проведению диалога и мерам по укреплению взаимопонимания с целью предложения долгосрочных решений для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

«ЕС готов продолжать взаимодействие со всеми сторонами, чтобы способствовать ослаблению напряженности и обратить вспять динамику конфликта», - заключил он.

В четверг, 2 января, Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В числе погибших оказался также заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил его в нападении на американское посольство в Багдаде.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон должен отказаться от незаконных силовых методов и решать любые вопросы за столом переговоров.