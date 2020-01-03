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Российские военнослужащие провели патрулирование в провинции Алеппо

Егор Левин
22:35 03.01.2020
Маршрутом следования патруля стали населенные пункты Аджами, Каракозак и Мембидж.
Российские военнослужащие провели патрулирование в провинции Алеппо
© Фото: ТРК "Звезда"

Военнослужащие российской военной полиции провели очередное патрулирование на территории сирийской провинции Алеппо. Маршрут следования патруля: Аджами - Каракозак и Аджами - Мембидж.

Как сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, патрулирование не прекращается по причине необходимости контроля за нарушающими режим прекращения огня незаконными вооруженными формированиями. За прошедшие сутки было зафиксировано 20 обстрелов.

В частности, боевики обстреляли населенные пункты Муканис-Эд-Дувайри и Биньямин в провинции Алеппо, Бейт-Джнауро, Кальят-Марза, Чекурджак и Сараф в провинции Латакия, Хан-Шейхун, Абу-Дафна, Телль-Алуш, Эс-Саватр, Тертиях, Хербет-Таллун, Суккория, Телль-Сиди-Джафар и Барса в провинции Идлиб, а также населенные пункты Хуайз и Эль-Харука в провинции Хама.

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