Российские военнослужащие провели патрулирование в провинции Алеппо

Военнослужащие российской военной полиции провели очередное патрулирование на территории сирийской провинции Алеппо. Маршрут следования патруля: Аджами - Каракозак и Аджами - Мембидж.

Как сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, патрулирование не прекращается по причине необходимости контроля за нарушающими режим прекращения огня незаконными вооруженными формированиями. За прошедшие сутки было зафиксировано 20 обстрелов.

В частности, боевики обстреляли населенные пункты Муканис-Эд-Дувайри и Биньямин в провинции Алеппо, Бейт-Джнауро, Кальят-Марза, Чекурджак и Сараф в провинции Латакия, Хан-Шейхун, Абу-Дафна, Телль-Алуш, Эс-Саватр, Тертиях, Хербет-Таллун, Суккория, Телль-Сиди-Джафар и Барса в провинции Идлиб, а также населенные пункты Хуайз и Эль-Харука в провинции Хама.