Москву ожидает резкое похолодание

В последние дни новогодних праздников на смену аномально теплой погоде в столицу придет похолодание. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Изменений 4 и 5 января метеорологи не прогнозируют – температура будет колебаться в районе нулевой отметки. Но уже в понедельник в столицу придут заморозки.

В ночь на 6 января температура опустится до минус 6 градусов, в ночь на 7 января ожидается 10 градусов мороза.

Ночью со вторника на среду немного потеплеет – температура будет в диапазоне от минус 3 градусов до минус 8.

Днем в последний новогодний выходной день синоптики прогнозируют от минус 1 до минус 6 градусов, а также небольшой снег.