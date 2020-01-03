«Показушный акт»: американский политолог прокомментировал убийство США генерала Сулеймани
Руководитель Международного аналитического центра «Объединенный мир» Александр Азадган прокомментировал «Звезде» новость об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани. По словам политолога, со стороны США это было по-настоящему показушным актом, а не необходимостью.
«Это равноценно тому, если бы Иран ликвидировал госсекретаря США», - отметил Азадган.
По его мнению, действия американской стороны значительно повысили градус напряженности в регионе, в том числе и среди тех, кто лоялен Ирану.
«Иран сегодня ведет себя гораздо более мудро на международной арене, поэтому вполне возможна реакция в формате “око за око”», - пояснил политолог.
Как заявил Азадган, после поражения в Ираке США активизировали полномасштабную гибридную войну против Ирана и Сирии.
«Для этого они используют спецподразделения и нерегулярные формирования, пропаганду, лживую дипломатию, кибератаки и экономические санкции, перенося в настоящий момент действия из Сирии, где они также проиграли, в Ирак», - подытожил политолог.
Иранский генерал Касем Сулеймани стал жертвой авиационной атаки Соединенных Штатов по району аэропорта в Багдаде. В Пентагоне назвали случившееся «решительными оборонительными действиями». В Минобороны РФ прокомментировали гибель генерала, заявив, что подобные шаги США приведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе.