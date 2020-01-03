МИД Ирана повторно вызвал представляющего интересы США посла Швейцарии

Посол Швейцарии, который представляет в Тегеране интересы США, второй раз был вызван в Министерство иностранных дел Ирана. В этот раз дипломату передали ответ на убийство генерала Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Утром послу Швейцарии в связи с произошедшим заявили решительный протест.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в аэропорту столицы Ирака. Ответственность за это взял на себя Пентагон.

Власти Ирана сочли произошедшее актом международного терроризма и обещали отомстить. На этом фоне вооруженные силы Израиля и других союзников США в регионе были приведены в состояние повышенной готовности.

А в Штатах, по данным СМИ, заявили о готовности отправить на Ближний Восток от 3 до 3,5 тысяч солдат.