СМИ: Пентагон отправляет на Ближний Восток еще 3000 солдат

США развернут на Ближнем Востоке еще 3000 военнослужащих. Связано это с усилением напряженности в отношениях с Ираном после инициированной Пентагоном спецоперации, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом сообщает Reuters.

По другим данным, речь идет о 3500 солдат. Об этом со ссылкой на трех военных чиновников США сообщает CNBC News.

По информации телеканала, войска направят из 82-й воздушно-десантной дивизии. Их разместят в Ираке, Кувейте и других частях Ближнего Востока.

Отмечается, что 700 военнослужащих уже прибыли в регион.

Касем Сулеймани был убит американскими военными в пятницу, 3 января, в ходе спецоперации Пентагона.

В Иране пообещали отомстить за произошедшее.