Генсек ООН обсудил с постпредом США гибель иранского генерала Сулеймани

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш переговорил с постоянным представителем Соединенных Штатов Келли Крафт по поводу гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

Телефонный разговор состоялся между сторонами в числе нескольких переговоров, проведенных генсеком в течение дня. Во время всех них Гутерреш обсуждал тему Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генсека Фархана Хака.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара США, который был нанесен по району у аэропорта в Багдаде. По заявлению Пентагона, Америка таким образом якобы предприняла «решительные оборонительные действия». В Министерстве обороны России также прокомментировали случившееся, заявив, что недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала, приведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям.