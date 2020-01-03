Россия побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти

В 2019 году добыча нефти в России составила 560,2 миллиона тонн, что выше уровней предыдущих двух лет. Тогда показатель находился на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 миллионов тонн соответственно, приводит данные ЦДУ ТЭК.

Так, согласно статистике, советская нефтяная промышленность поставила рекорд по добыче нефти и конденсата в 1987 году. Тогда отметка составила 569,5 миллионов тонн. После она снижалась и уже к 1996 году составила 303 миллиона тонн.

Согласно прогнозу Министерства энергетики РФ, не исключено, что российская добыча нефти может вновь столкнуться с падением уже в ближайшие годы. По данным ведомства, это может случиться, если не реформировать налогообложение отрасли.

В свою очередь, министр энергетики Александр Новак подчеркнул, что российская нефтянка имеет самую высокую налоговую нагрузку в мире - 70% выручки компаний. При этом около половины запасов нефти в стране сегодня нерентабельна для разработки при текущей фискальной системе, приводит мнение главы Минэнерго РФ ТАСС.