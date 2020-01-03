Соцвыплаты россиян защитят от списания за долги
Соцвыплаты будут маркироваться в расчетных документах с помощью соответствующего кода вида дохода.
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С 1 июня 2020 года в России вступил в силу закон, исключающий принудительное списание задолженностей с выплат социального характера. Ранее данная операция проводилась регулярно.
Причем, по закону это было недопустимо, однако судебные приставы, производящие списания средств, физически не могли знать о назначении средств на счетах должников. Отныне подобные ситуации будут исключены. Об этом сообщает РИА Новости.
Поправки, внесенные в законодательство, прописали механизм специального обозначения поступлений социального характера на счет. Соцвыплаты будут маркироваться в расчетных документах с помощью соответствующего кода вида дохода.