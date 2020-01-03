«Акции устранения нарушают международное право»: МИД РФ об убийстве Сулеймани

Вашингтон должен отказаться от незаконных силовых методов и решать любые вопросы за столом переговоров. Об этом во время разговора с госсекретарем США Майком Помпео заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Стороны обсуждали убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

«Данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, не способствует усилиям по нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а, напротив, ведет к новому витку эскалации», - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном после телефонного разговора.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что убийство официального лица суверенного государства нарушает международное право и заслуживает осуждения.

Касем Сулеймани был убит в пятницу, 3 января, в результате авиаудара США, который был нанесен по району у аэропорта в Багдаде. По заявлению Пентагона, Штаты таким образом якобы предприняли «решительные оборонительные действия».

В российском Минобороны ранее заявили, что недальновидные шаги США приведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности.