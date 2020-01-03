Китай выразил США глубокую озабоченность из-за гибели генерала Сулеймани

Член Политбюро ЦК КП Китая Ян Цзечи в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео выразил высокую озабоченность сложившейся на Ближнем Востоке ситуацией. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР, значится, что китайская сторона выступает за последовательное мирное решение имеющихся разногласий посредством диалога и выступает против применения военной силы в международных отношениях.

Цзечи также выразил надежду на содействие Соединенными Штатами деэскалации ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара США, который был нанесен по району у аэропорта в Багдаде. По заявлению Пентагона, Америка таким образом якобы предприняла «решительные оборонительные действия». В Министерстве обороны России также прокомментировали случившееся, заявив, что недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала, приведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям.