Автоэксперт назвал шесть главных способов ускоренного прогрева автомобиля зимой

Автоэксперт рассказал о способах ускоренного прогрева автомобиля зимой. Как заявил Алексей Ревин, можно выделить шесть основных вариантов.

В первую очередь, он посоветовал увеличить в процессе прогрева обороты работы двигателя нажатием на педаль газа. Чем выше обороты, тем быстрее прогрев, примерно 2000 оборотов хватит для того, чтобы потратить на согревание машины меньше времени, чем обычно.

Также эксперт рассказал о нагрузке двигателя: классическая автоматическая коробка передач позволяет владельцу машины включить режим движения, ускорив процесс прогрева. Однако в таком случае важно не перегрузить двигатель слишком активной работой - рекомендовано в любом случае потратить хотя бы немного времени на обогрев на холостом ходу, а уже после начинать неспешное движение.

Далеко не последнюю роль в качественном прогреве автомобиля играет правильное использование отопителя.

«Если у автомобиля двигатель небольшого литража, то радиатор отопителя, продуваемый ледяным воздухом на максимальной скорости вращения вентилятора, весьма затрудняет прогрев машины», - рассказал автоэксперт «За рулем».

Быстро отогреть автомобиль позволит дополнительный автономный подогреватель. Единственным недостатком системы, которую отметил Ревин, оказался риск значительной разрядки аккумулятора при использовании.

Технически можно не давать двигателю остыть на протяжении определенного времени. Сделать это можно либо с помощью дистанционного запуска, либо делая это вручную несколько раз на протяжении необходимого времени.

В конце концов, использовать для быстрого прогрева автомобиля зимой можно даже окружающую среду: например, подземная теплотрасса сможет обогревать автомобиль, стоящий рядом с ней, что позволить хотя бы немного, но выиграть во времени прогрева.