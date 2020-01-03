Госдеп: Помпео обсудил с Лавровым убийство Сулеймани в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым убийство в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

Помпео заявил, что Вашингтон привержен деэскалации ситуации вокруг Ирана.

В заявлении руководителя пресс-службы Госдепа говорится, что убийство Сулеймани было оборонительной мерой «для защиты американских военнослужащих за рубежом».

Глава спецназа «Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции был убит в пятницу, 3 января, в результате спецоперации, ответственность за проведение которой взял на себя Пентагон.

Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшее, сообщил, что Сулеймани якобы был виновен в гибели миллионов людей, включая тех, кто был убит в конце декабря в самом Иране. Американский лидер считает, что генерала боялись и ненавидели внутри страны.

За смерть Сулеймани Вашингтону пообещал отомстить верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

После произошедшего по инициативе французской стороны состоялись переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Президенты России и Франции выразили обоюдную озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани.