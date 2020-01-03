Опубликована декларация о доходах Зеленского за 2019 год

Почти пять миллионов гривен, то есть более 205 тысяч долларов, за 2019 год получил президент Украины Владимир Зеленский от студии «Квартал 95». Эта сумма является роялти – компенсацией за использование патентов, авторских прав, франшиз и других видов собственности.

Еще 104 тысячи гривен, то есть почти 4,5 тысячи долларов, Зеленский получил за пользование торговой маркой «Квартал 95». Информация об этом содержится в реестре электронных деклараций.

© https://public.nazk.gov.ua/

Студия «Квартал 95», занимающаяся производством фильмов, сериалов и юмористических передач, была основана Владимиром Зеленским в 2003 году.

После избрания на пост президента Украины он заявил, что вышел из бизнеса. Также Зеленский раскрыл информацию о своих доходах за 2018 год. Украинский лидер задекларировал несколько квартир в Киеве, квартиру жены в Крыму и ряд объектов недвижимости за рубежом.