Центробанк России отозвал лицензию у столичного «Апабанка»

Центробанк России 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк». Основанием для данного решения стал Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».

«”Апабанк” занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения», - говорится в опубликованном сообщении Центробанка.

Также «Апабанк» нарушал законы и нормативные акты Банка России и не реагировал на применяемые к нему в течение 12 месяцев меры.

Ранее Центробанк также отозвал лицензию на банковские операции у столичного «ПФС-банка». Отзыв лицензии объясняется «сомнительными операциями» с наличностью и «сомнительными транзитными операциями».