Цены на метро и электронные чеки: какие нововведения ждут россиян с 1 февраля

С 1 февраля в России вступает в силу несколько важных нововведений.

Повышение выплат пенсионерам и льготным категориям граждан

Размер единой денежной выплаты увеличится более чем на 3%. Ее получают около 60 категорий льготников: герои СССР и России, ветераны боевых действий, инвалиды. Стоимость набора социальных услуг, которые граждане получают ежемесячно, будет проиндексирована на 4,3%.

Повышение цен на проезд в метро

С 1 февраля проезд в метро подорожает на 2 рубля. Разовая поездка по карте «Тройка» будет стоить 40 рублей вместо 38-ми, билет «Единый» на 1 поездку – 57 рублей вместо 55-ти.

Новые правила увольнения

В связи с тем, что в декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек, при увольнении бухгалтерия не будет выдавать работникам на руки сведения об их деятельности по форме СТД-Р.

Электронные чеки

При покупке с помощью торговых автоматов с 1 февраля можно будет на забирать бумажный чек - достаточно просто отсканировать информацию с дисплея и получить чек в электронном виде.

«Дальневосточный гектар»

Первого февраля начнется второй этап программы «Дальневосточный гектар». К ней присоединяться еще два региона: Забайкалье и Бурятия. Их жители также смогут бесплатно получить земельный участок.

Штрафы за нарушение требований к СМИ-иноагентам

Те СМИ, которые Россия признает иностранными агентами, с 1 февраля попадут под штрафы. Физлица заплатят 10 тысяч рублей, должностные - 50 тысяч рублей, а организации - 500 тысяч.

Отказ от старых законов

В России перестанут действовать почти 4 тысячи устаревших распоряжений, законов и постановлений, принятых еще во времена СССР.