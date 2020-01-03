Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов
О вступлении процедуры в силу сообщил белорусский госконцерн «Белнефтехим».
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Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов. Процедура носит временный характер и началась 1 января 2020 года.
«Мы подтверждаем временную приостановку поставок на экспорт всех видов нефтепродуктов», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы госконцерна «Белнефтехим».
Напомним, ранее власти Белоруссии продлили контракты на поставки и транзит газа, заключенные с Россией, до 2021 года. Это произошло в Москве во время рабочей встречи с участием председателя «Газпрома» Алексея Миллера, чрезвычайного посла Белоруссии Владимира Семашко и министра энергетики республики Виктора Каранкевича.