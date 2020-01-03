Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

Напомним, ранее власти Белоруссии продлили контракты на поставки и транзит газа , заключенные с Россией, до 2021 года. Это произошло в Москве во время рабочей встречи с участием председателя «Газпрома» Алексея Миллера, чрезвычайного посла Белоруссии Владимира Семашко и министра энергетики республики Виктора Каранкевича.

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