Правительство Чувашии ушло в отставку

«Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность», - заявил Николаев на заседании с кабмином.

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