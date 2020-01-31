Правительство Чувашии ушло в отставку
Члены теперь уже бывшего кабмина будут консультировать правительство по вопросам организации деятельности.
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Временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев подписал указ об отставке правительства. Сообщается, что ушедшие члены кабмина будут задействованы в дальнейшей работе правительства.
«Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность», - заявил Николаев на заседании с кабмином.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия главы государства. Временно исполняющим его обязанности был назначен Олег Николаев.