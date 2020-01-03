Один человек погиб после нападения неизвестного с ножом в пригороде Парижа

В городе Вильжюиф, который находится в пригороде Париже, неизвестный мужчина совершил нападение на прохожих с ножом. В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере четверо пострадали, двое из которых – в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел днем в пятницу, 3 января, в одном из парков города. Один из жителей заметил странного мужчину, который шел босиком по улице и держал в руках нож. Посетитель парка вызвал полицию, но до ее прибытия неизвестный успел совершить нападение.

Прибывшие на место сотрудники полиции ликвидировали злоумышленника.

По предварительной информации, преступление не связано с терроризмом – пояса со взрывчаткой на теле мужчины обнаружено не было.

В настоящее время парк закрыт для посетителей. На месте работает полиция.