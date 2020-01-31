Мишустин заявил о необходимости пересмотра роли государства в процессе цифровой трансформации

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что цифровая трансформация требует переосмысления роли государства.

Об этом он сказал на заседании евразийского межправительственного совета в Алма-Ате, на котором собрались премьер-министры и главы правительств стран ЕАЭС. Мишустин отметил, что прорывные технологии, которыми обладает РФ, способны решить главные вопросы процесса цифровизации, но только не в отрыве от госаппарата.

«Цифровая трансформация требует переосмысления роли государства и организации работы, если хотите, федеральных органов или других органов власти», - заявил российский премьер.

По словам главы правительства, лица, занимающие лидирующие позиции в области цифрового бизнеса, способны создавать экосистемы, которые в ближайшее время будут менять мир.

Мишустин прибыл в Алма-Ату в четверг, 30 января. Посещение Казахастана стало первым его зарубежным визитом в должности главы правительства. На форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» собравшиеся обсудят устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС и интеграцию национальных информационных систем.