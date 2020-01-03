Генсек ООН призвал глав США и Ирана к сдержанности после убийства генерала Сулеймани

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров США и Ирана проявить максимальную сдержанность после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и не допустить дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

Заявление генсека прозвучало на фоне многотысячных акций протеста в Иране, где митингующие жгут флаги США, скандируют антиамериканские лозунги и требуют привлечь официальный Вашингтон к ответу.

«Мир не может допустить новой войны в регионе Персидского залива», - говорится в заявлении генсека ООН после удара США по аэропорту в Багдаде.

Международная реакция на убийство иранского генерала Сулеймани уже последовала. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон выразили обеспокоенность возможными последствиями инцидента.

В телефонном разговоре лидеры двух стран выразили опасения, что ликвидация главы спецотряда Стражей Корпуса Исламской революции «Кудс» может способствовать серьезному обострению ситуации в регионе. Аналогичного мнения придерживается Минобороны России. Ведомство также прокомментировало случившееся.

Власти Ирана сочли произошедшее актом международного терроризма и обещали отомстить. На этом фоне вооруженные силы Израиля и других союзников США в регионе были приведены в состояние повышенной готовности.

Генерал Касем Сулеймани погиб в результате удара американского беспилотника по окрестностям международного аэропорта Багдада. Приказ об этом отдал лично президент США Дональд Трамп.