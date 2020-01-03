Москву в ночь на 4 января накроет звездопад

Жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть первый в 2020 году звездопад в ночь с 3 на 4 января.

Речь идет о метеоритном потоке Квадрантиды: в небе будут появляться около 120 метеоритов в час. Благодаря тому, что ночью ожидается ясная погода, желающие получат более высокие шансы увидеть необычное космическое явление.

«Первый звездопад 2020 года обещает быть одним из самых ярких. В ночь на субботу ожидается до 120 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту», - сообщает РИАМО.

Область вылета небесных тел находится в созвездии Волопас. Наблюдать за звездопадом лучше после полуночи, когда Луна скроется за горизонтом.