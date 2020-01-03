Башар Асад заявил о солидарности с Ираном после убийства генерала Сулеймани

Президент Сирии Башар Асад заявил о солидарности с народом и властями Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Глава спецназа «Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) был ликвидирован в результате спецоперации, ответственность за проведение которой взял на себя Пентагон.

Асад написал письмо, в котором выразили соболезнования официальному Тегерану и выразили уверенность, что произошедшее еще больше сплотит ось сопротивления в противостоянии разрушительной политике США в регионе.

«От своего имени и от имени сирийского народа Башар Асад выразил полную солидарность с иранским народом и глубокие соболезнования семьям погибших», - говорится в сообщении пресс-службы президентского дворца.

Президент Сирии добавил, что сирийский народ никогда не забудет вклада Сулеймани в дело борьбы с терроризмом на стороне сирийской правительственной армии.

В российском Минобороны, комментируя произошедшее заявили, что ситуация с убийством высокопоставленного генерала может привести к серьезной эскалации в регионе.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма и выразил Вашингтону решительный протест.