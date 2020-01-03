СМИ: СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову

Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на Украину. Об этом со ссылкой на СБУ сообщило агентство «Украинские новости».

Ранее Служба безопасности на три года запретила артисту въезжать на территорию страны из-за посещения им Крыма. Позже суд в Киеве отменил решение Министерства культуры Украины о внесении Добронравова в «черный список». А в июне его исключили из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности.

Федор Добронравов снимался в сериале «Сваты», производством которого занималась студия Владимира Зеленского «Квартал 95».

В 2017 году сериал был запрещен к показу на территории Украины, в середине 2019 года киевский суд это решение отменил.

Всего в украинском «черном списке» российских деятелей культуры, обнародованном в 2015 году, находятся 43 человека.