Русский сотрудник отеля в КНР рассказал о бесполезности масок для защиты от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавируса международной чрезвычайной ситуацией. Случаи заражения зарегистрированы в 18-ти странах, а погибло от новой инфекции 213 человек. Подавляющее большинство заболевших - граждане Китая.

Русский сотрудник отеля в Китае Александр Мищенко рассказал о напряженной обстановке в КНР и бесполезности привычных средств защиты.

«Маска - это абсолютно неэффективная история, потому что человек в ней находится в зале ожидания, а когда он проходит таможенный контроль, где особо массовое скопление людей, его просят снять ее, потом надеть, потом опять снять, опять надеть», - заявил мужчина.

Отель, в котором работает Александр, покинули все постояльцы. Из персонала осталось всего три человека. Из зараженной зоны люди бегут, даже рискуя жизнью.

При этом специалисты отмечают действенность усилий, прилагаемых Китаем для борьбы с эпидемией. Если другие государства также приложат усилия, распространение инфекции удастся прекратить.

Ранее Госдеп США внес Китай в «красный» список стран. Стране присвоен четвертый уровень опасности для путешественников. Уточняется, что коммерческие перевозчики уже сократили или приостановили маршруты в Китай и из Китая.