В России повысят штрафы за нарушение ПДД

Наказание за превышение скорости, систематическое нарушение правил дорожного движения, отказ от медицинского освидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться ужесточат. Это предполагает новая редакция Кодекса об административных нарушениях России.

Согласно правилам, за превышение скорости на 20-40 км/ч грозит штраф размером до 3 тысяч рублей, сейчас - 500 рублей; на 40-60 км/ч - до 4 тысяч рублей, сейчас - до 1,5 тысяч; более 60 км/ч - 5 тысяч рублей, сейчас - от 2 до 2,5 тысяч.

Лишение прав на два-три года или штраф в размере 40 тысяч рублей грозит за «невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытка скрыться». Сейчас за это не предусмотрено административное наказание.

Повысят штраф и за отказ от медосвидетельствования - с 30 до 40 тысяч рублей.

Кроме того, на 500 рублей ужесточат наказание за тонировку. А административный штраф за перевозку детей без автокресел вырастет для водителей с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц с 25 до 30 тысяч рублей и для юридических лиц со 100 до 150 тысяч рублей.