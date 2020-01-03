Последствия страшного пожара в Подмосковье сняли с воздуха

«Звезда» публикует кадры с места пожара в подмосковном СНТ Борисовка в Подольске, снятые с воздуха.

В ролике видно, что от дома практически ничего не осталось: внутренности и верх постройки сгорели, крыши у него больше нет, но стены частично уцелели. Вокруг дома разбросаны тлеющие обломки.

Напомним, в пожаре погибли четыре человека, включая двух детей. Тела двух девочек трех и восьми лет обнаружили после проливки пожарища спасатели. Там же были найдены и тела мужчины и женщины 25 и 26 лет. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.