Трамп сделал заявление после убийства Сулеймани

Спустя несколько часов после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани с заявлением по этому поводу выступил президент США Дональд Трамп.

«Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры!» - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Также, по словам Трампа, Сулеймани якобы был виновен в гибели миллионов людей, включая большое количество демонстрантов, убитых в конце декабря в самом Иране.

«Сулеймани ненавидели и боялись внутри страны. Граждане Ирана не так опечалены, как кажется», - отметил американский президент.

Постом ранее он опубликовал изображение флага США.

В пятницу, 3 января, ВС США нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого погиб генерал Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Вашингтону за убийство Сулеймани.

В российском Минобороны предупредили о негативных последствиях для всей системы международной безопасности после убийства иранского генерала.