Выигравший миллиард москвич не забрал награду

Житель Москвы, который победил в новогодней лотерее и выиграл 1 миллиард рублей, так и не забрал свои деньги. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе распространителя государственных лотерей рассказали, что счастливчик не вышел на связь. Также они назвали место, где был куплен билет, в надежде, что эта информация ускорит поиск миллиардера. Киоск находится в одном из торговых центров в селе Юдино Одинцовского района Московской области.

В компании напомнили, что выигрыш стал рекордным за всю историю российских государственных лотерей. В розыгрыше приняли участие более 53 миллионов билетов.