На Сахалин и Курилы пришел снежный циклон
Скорость ветра достигает 10 м/с.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
На Сахалин и Курилы обрушилась непогода - на островах бушует буран. Скорость ветра превышает 10 м/с. Дороги засыпало снегом, из-за это участились аварии.
В сахалинских школах из-за снегопада отменены занятия. К расчистке снега привлечены более 50 единиц техники.
Движение по основным трассам не перекрывали. Действует и паромная переправа, соединяющая остров с материком. Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде.