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В огне погибли полмиллиарда животных: катастрофические последствия пожара в Австралии

Иван Линдеманн
17:39 03.01.2020
В юго-восточных штатах Новый Южный Уэльс и Виктория зафиксировано более 200 возгораний.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Bai Xuefei, Globallookpress

В Австралии пожары уничтожили почти треть всех животных, которые проживали на северо-восточном побережье континента. По данным экологов из университета Сиднея, в огне погибли около полумиллиарда млекопитающих, рептилий и птиц.

По последним данным, число человеческих жертв увеличилось до 19. 

В штате Виктория в настоящее время проходит эвакуация жителей, которые укрылись от разрушительных природных пожаров на пляже.

Корабль, который подошел к побережью, сможет взять на борт свыше тысячи человек. Еще почти три тысячи останутся ждать следующего рейса, также их продолжат перевозить на вертолетах.

Местные власти заявили, что делают все возможное для помощи пострадавшим.

Лесные пожары в Австралии не прекращаются с сентября. В юго-восточных штатах Новый Южный Уэльс и Виктория зафиксировано более 200 возгораний.

К выходным метеорологи прогнозируют повышение температуры воздуха до 40 градусов по Цельсию, что может спровоцировать новые пожары.

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