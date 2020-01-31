«Мы стали силой зла»: Оливер Стоун рассказал о происходящем в США

Американский режиссер Оливер Стоун назвал свою страну «силой зла» и выразил уверенность, что ее ждет за это возмездие. Об этом он заявил в интервью RT.

По словам Стоуна, граждане США хотят реформ, изменения положения дел, но ничего этого не происходит.

«Мы стали силой зла для людей! Для простых людей! Из этого ничего хорошего не получится. Все вернется к нам бумерангом», - отметил режиссер.

Он уверен, что в его стране отсутствует демократия и всем правят деньги. Стоун считает, что коррупция в США в разы превосходит эти же показатели в других странах.

По поводу политики Штатов внутри страны и на мировой арене столь категорично американский режиссер высказывается не впервые.

Напомним, Оливер Стоун в 2017 году снял фильм «Интервью с Путиным». В 2019 году для картины «В борьбе за Украину» снова взял комментарий у президента России.