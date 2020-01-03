Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в пригороде Парижа

Вооруженный ножом неизвестный мужчина напал на прохожих в пригороде Парижа. Инцидент произошел в городе Вильжюиф на юго-востоке столицы Франции.

По информации портала Aktu17, в результате нападения пострадали четыре человека, один из которых был госпитализирован в реанимацию одной из больниц в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место инцидента полицейские застрелили вооруженного мужчину. Изначально, французские СМИ сообщали, что при убитом была обнаружена взрывчатка. Однако, позже эту информацию опровергли в правоохранительных органах Франции.