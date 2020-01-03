Путин и Макрон выразили озабоченность в связи с гибелью Сулеймани

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых выразили обоюдную озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Как было отмечено в ходе беседы, убийство военачальника может поспособствовать серьезному обострению ситуации в иранском регионе.

Как сообщает Кремль, российский лидер также сообщил французскому коллеге сведения о процессе выполнения достигнутых между Россией и Турцией договоренностей по ситуации в Сирии.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара США, который был нанесен по району у аэропорта в Багдаде. По заявлению Пентагона, Америка таким образом якобы предприняла «решительные оборонительные действия». В Министерстве обороны России также прокомментировали случившееся, заявив, что недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала, приведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям.